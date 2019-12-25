Школьники Ленобласти вернутся к очному обучению 9 ноября

Правительство региона считает эпидемиологическую обстановку стабильной.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что школьников Ленобласти возвращают к очному обучению уже 9 ноября. Об этом заявил глава комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Если возникает необходимость, на дистанционное обучение переводит отдельные классы. Для такого обучения используется несколько образовательных платформ Сергей Тарасов.

Правительство Ленобласти отметило, что в регионе стабильная эпидемиологическая обстановка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге побит суточный рекорд по новым случаям коронавируса.

Фото:Piter.TV