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Школьники Ленобласти вернутся к очному обучению 9 ноября
Сегодня, 15:40
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IRINA_CHALKINA

Школьники Ленобласти вернутся к очному обучению 9 ноября

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Правительство региона считает эпидемиологическую обстановку стабильной.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что школьников Ленобласти возвращают к очному обучению уже 9 ноября. Об этом заявил глава комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Если возникает необходимость, на дистанционное обучение переводит отдельные классы. Для такого обучения используется несколько образовательных платформ

Сергей Тарасов.

Правительство Ленобласти отметило, что в регионе стабильная эпидемиологическая обстановка. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге побит суточный рекорд по новым случаям коронавируса.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, очное обучение, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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