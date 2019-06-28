Необычная площадка откроется осенью этого года.

В пятницу, 28 июня, стало известно о том, что в Петербурге откроют "Музей неудачников". Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Известно, что авторами проекта являются победители стратегических сессий "Бизнес и предпринимательство" Самире Гумметовой и Валерии Макарцовой. Для начала девушки намерены создать соответствующий сайт.

Мы будем прорабатывать выступления и добавлять эти видео на сайт, чтобы люди могли ознакомиться с информацией сказано в сообщении

"Музей неудачников" - площадка, где успешные и обычные люди будут делиться своим провальным опытом в какой-то деятельности, который в итоге привел их к успеху.

Необычная площадка откроется осенью этого года.

Ранее мы сообщали о том, что в музее Свердловской области копия картины Рубенса оказалась подлинником.

Видео:Timelab Pro/YouTube