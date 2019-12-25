Под него адаптируют один из строящихся катков на Ириновском проспекте.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в Петербурге появится Центр развития кёрлинга России. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Под Центр кёрлинга Росиии адаптируют один из строящихся катков на Ириновском проспекте. Власти Петербурга планируют открыть учреждение в сентябре этого года. Площадка будет включать в себя три спортивных зала и каток площадью 30х60 метров.

Отмечается, что в Петербурге с 4 по 6 сентября пройдет конгресс Всемирной федерации керлинга.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" не получал официальных документов от Кокорина и от "Сочи".

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