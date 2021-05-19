В Красносельском районе откроется современное библиотечное пространство

Особое внимание будет уделено лингвистическому и искусствоведческому направлениям.

В Красносельском районе откроется новый библиотечный центр под названием "БИАР". Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре.

Оно появится в Красносельском районе по адресу улица Тамбасова, 1. Помимо книг в библиотечном пространстве будут проходить лекции и мастер-классы. Посетителям обещают, что они смогут "узнать лексику английского, итальянского и японского языка через искусств". Дело в том, что в БИАР особое внимание будут уделять лингвистическому и искусствоведческому направлениям.

Открытие намечено на 8 октября.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что во Фрунзенском районе работает социальный проект "Книги НАДом".

Фото: комитет по культуре