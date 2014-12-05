Во Фрунзенском районе работает социальный проект "Книги НАДом"

Библиотеки доставляют бесплатно домой книги пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Piter.tv узнал подробнее о проекте у его куратора, сотрудницы ЦБС Фрунзенского района Ольги Гаввы.

Именно пандемия выявила потребность в чтении у людей, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно дойти до библиотеки.

В городе мы [прим. Центральная библиотека Фрунзенского района] первые в мае 2020 года начали бесконтактное обслуживание – встречались с нашими читателями на нейтральной территории и передавали книги в специальной упаковке. Именно тогда выяснилось, что очень много людей не из-за пандемии, а совершенно по другим причинам не могут выходить из дома за книгами. Ольга Гавва, куратор проекта "Книги НАДом".

Ольга также пояснила, что есть существенное различие между проектом "Книги НАДОм" и обычным бесплатным сервисом доставки.

Мы отличаемся особенным отношением, индивидуальным подходом к каждому участнику проекта. Мы не только доставляем книги, но и расширяем культурный досуг наших читателей. Стараемся разнообразить их литературу, общаемся с людьми. Разговоры о книгах, о прочитанном – такая же неотъемлемая часть нашего проекта, как и сама доставка.

Жительница района Анна, которую корреспондент Piter.tv посетил вместе с "литературным курьером", задала риторический вопрос: "Как я узнаю, что читать, если со мной не пообщаются и не порекомендуют?".

На данный момент участниками проекта являются всего 50 человек, тогда как во Фрунзенском районе проживает 400 тысяч человек.

Мы готовы привести книги не только людям с инвалидностью, но и пожилым читателям, которым просто тяжело передвигаться. Также детям на домашнем обучении, которые могут быть ограничены в подвижности или не в состоянии сходить в библиотеку из-за проблем со здоровьем. Очевидно, что достаточно большое количество нуждающихся просто не знают об услуге.

Как заказать книги во Фрунзенском районе?

— по телефону: +7 952−379−4943 (с 10 до 18 часов в любой день, кроме воскресенья)

— по WhatsApp, Viber или Telegram (+7921−323−6584)

— по электронной почте kniginadom@cbsfr.ru.

Материал подготовила Анна Бондаренко для Piter.tv