В "Порту Севкабель" на выходных можно купить домашние продукты

Уже в это воскресенье, 2 сентября на рынке выходного дня соберутся лучшие производители продуктов питания Санкт-Петербурга и Ленинграсдкой области.

Любители домашних продуктов теперь смогут побаловать себя на выходных на территории "Порта Севкабель". Там открывается фермерский рынок выходного дня. Об этом сообщают городские СМИ.

Уже в это воскресенье, 2 сентября на рынке выходного дня соберутся лучшие производители продуктов питания Санкт-Петербурга и Ленинграсдкой области. На прилавках будут лежать домашние сыры, яйца, хлеб, творог, овощи, фрукты и зелень. Помимо этого, в "Порту Севкабель" можно купить сувениры ручной работы или просто перекусить. Прийти на этот рынок может любой желающий, так как вход свободный. Рынок будет работать с 11:00 до 22:00

Организатор: Ксения Дубяго — продюсер и идеолог проекта #онипожратьлюбят — о любви к людям и еде. За год существования проекта, было организовано 35 бранчей и ужинов в разных точках Петербурга и области, 3 гастрономических тура в другие страны, и корпоративные завтраки для крупных компаний.

Ранее выставка "Агрорусь" собрала лучших фермеров Ленобласти.

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