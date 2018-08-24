Выставка "Агрорусь" собрала лучших фермеров Ленобласти

Среди них - более 40 организаций из Выборгского района.

Фермеры из Выборгского района приняли участие в агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь-2018". 23 августа здесь проходил "День Ленинградской области и Санкт-Петербурга".

Выборгский район на выставке представляли более 40 предприятий. В их числе - производители мяса, рыбы, овощей, грибов-вешенок и молочных продуктов.

Нам есть, что показать, чем гордиться, чем удивлять. Конечно, это непросто, но каждый год у нас все получается. И даже сегодня здесь, в рамках выставки-ярмарки вы увидите и новые продукты, которые производят в Ленинградской области, и новые технологии, с которыми работают наши аграрии. И многие для себя сделают интересные гастрономические открытия. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Золотая медаль выставки досталась главе фермерского хозяйства "Штольни". Виктор Силаков победил в номинации "Лучший начинающий фермер". "Штольни" не только производят грибы-вешенки, но еще занимаются агротуризмом.

Мы увеличиваем объемы, выходим на заявленный уровень в 10-12 тонн гриба в месяц. Это полезный и натуральный гриб с ярковыраженным грибным вкусом. Можно жарить с картошкой, варить субы, делать грибные соусы и выпечку. Виктор Силаков

Популярностью у гостей пользовался стенд компании "Рыбстандарт". Выборгская компания поставляет речную форель в магазины Петербурга и Ленобласти.

"Рыбстандарт" выращивает товарную форель в акватории реки Вуокса в Выборгском районе. Поставляем до конечного потребителя - в основном, федеральные сети и оптовые покупатели. Павел Грачев

Выставка "Агрорусь" продлится в "Экспофоруме" до 26 августа. Все это время товары из Выборгского района можно приобрести в зоне "Открытая ярмарка".

Видео: Piter.TV