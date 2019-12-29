Он заработает в марте на базе Детской городской больницы № 1.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурге откроется Центр редких заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации ГАООРДИ.

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана отметил, что медучреждение откроется на базе Детской городской больницы № 1. В настоящее время 40 % населения в Петербурге на лекарства выделяют около 20 % денежных средств. При этом на пациентов с редкими заболеваниями выделяют всего 26 %.

Отмечается, что в минувшем году, на 280 орфанных детей, закупили препаратов на 1 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов провел встречу с ветеранами и блокадниками.

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