В Петербурге откроется 10 магазинов детской одежды

На сегодняшний день в городе и области насчитывается порядка 73 магазинов сети.

До конца года в Петербурге и области появится 10 магазинов одежды и товаров для детей. Об этом сообщил заместитель гендиректора ООО "Вотоня" Александр Буран.

На сегодняшний день в городе и области насчитывается порядка 73 магазинов сети. Отмечается, что три точки планируется закрыть, потому что они не вышли на запланированный товарооборот.

На сайте указали, что магазины откроются на проспекте Ветеранов в Северной столице и в городе Тосно в Ленинградской области. Площадь новых магазинов составит от 150 до 200 квадратных метров. Буран добавил, что что они появятся в спальных районах или внутри жилых кварталов.

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Фото: pexels

