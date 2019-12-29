В среду, 26 февраля, в Петербурге открылся Музей памяти жертв нацизма. Корреспондент Piter.TV показал первые кадры с выставки.
Музей памяти жертв нацизма расположен в Военно-медицинском музее. Предполагается, что экспозиция должна препятствовать фальсификации истории и формировать у жителей и гостей Северной столицы представление о событиях Второй мировой войны,.
Особое внимание на выставке уделили инстилляции уcловий, в которых жили узники концентрационных лагерей. Также авторы экспозиции уделили внимания медицине в нацистских концлагерях.
Ранее мы сообщали о том, что в Петергофе пройдет первый этап работ по реставрации Верхнего сада.
Фото:Piter.TV
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