Выставка расскажет об условиях, в которых жили узники концентрационных лагерей.

В среду, 26 февраля, в Петербурге открылся Музей памяти жертв нацизма. Корреспондент Piter.TV показал первые кадры с выставки.

Музей памяти жертв нацизма расположен в Военно-медицинском музее. Предполагается, что экспозиция должна препятствовать фальсификации истории и формировать у жителей и гостей Северной столицы представление о событиях Второй мировой войны,.

Особое внимание на выставке уделили инстилляции уcловий, в которых жили узники концентрационных лагерей. Также авторы экспозиции уделили внимания медицине в нацистских концлагерях.

Ранее мы сообщали о том, что в Петергофе пройдет первый этап работ по реставрации Верхнего сада.

Фото:Piter.TV