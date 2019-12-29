В Петергофе пройдет первый этап работ по реставрации Верхнего сада

Объявлен конкурс на их проведение

Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил конкурс с ограниченным участием на проведение первого этапа работ по реставрации Верхнего сада. Соответствующая документация размещена на портале закупок.

Стоимость работ составит немногим более 386 миллионов рублей. Срок окончания подачи заявок для участия в конкурсе – 19 марта.

Верхний сад представляет собой объект культурного наследия федерального значения. Он имеет важное значение в художественном облике ансамбля Петергофа и выполняет роль парадного двора – курдонера. На территории сада расположено пять прудов с фонтанами ("Нептун", "Дубовый", "Межеумный", Западный квадратный, Восточный квадратный).

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Фото: Википедия