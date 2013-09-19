В Петербурге открыты пункты временного складирования снега

В комблаге напомнили, что нынешней зимой высота выпавших осадков уже превысила 40 сантиметров.

Во вторник, 7 декабря, в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга сообщили, что в городе открыли пункты временного складирования снега. Такое решение было принято комитетом совместно с МЧС.

Благодаря таким пунктам появится возможность сократить время на вывоз снега, который необходимо в кратчайшие сроки убрать с улиц, чтобы обеспечить безопасность движения по проезжей части и тротуарам. Содержать снегоприемники будут дорожные предприятия с учетом требований по экологической безопасности. Отмечается, что места временного складирования расположены ближе к отдаленным частям города, чем пункты "Водоканала", поэтому техника сможет быстрее доехать до них и разгрузиться.

Пункты появились на Гусарской улице в Пушкине, в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе, на улице Свободы в Красном Селе.

В случае обильных снегопадов, откроют такие же точки в других местах – список согласован с районными администрациями.

Этой зимой с дорог города уже собрали и вывезли более 318 тыс. кубометров снега – это примерно 15 тыс. самосвалов.

Фото: Piter.tv