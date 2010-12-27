В Петербурге открыт первый в городе пешеходно-прогулочный фонтан

Он восстановлен в Любашинском саду.

В субботу, 24 августа, после масштабной реставрации открылся фонтан в Любашинском саду. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе ремонтных работ была полностью разобрана устаревшая конструкция бассейна, проложены новые сети водоснабжения и водоотведения, установлены светодиодные энергосберегающие лампы для подсветки, произведен монтаж малых архитектурных форм и ограждения. Но самое главное – была отремонтирована беседка для отдыха.

Кроме того, в порядок приведен весь парк, отремонтированы дорожки, поставлены новые скамейки и урны, установлены фонари.

"Всего в городе запланировано восстановить 55 фонтанов и фонтанных комплексов, которые давно заброшены и не работают", – рассказывают в пресс-службе администрации Петербурга.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге после реставрации открыли фонтан в парке 30-летия Октября.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал"