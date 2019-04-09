В Петербурге стартовал юбилейный форум "Арктика: настоящее и будущее"

Специалисты продемонстрировали высокотехнологичные разработки по обеспечению жизни человека в арктическом климате.

В Петербурге стартовал X Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". Форум проходит в "Экспофоруме", часть заседаний проведут дистанционно из-за сложной эпидемической обстановки в городе, сообщили в Смольном.

Губернатор письменно поприветствовал участников форума, в том числе упомянул, что в утвержденные президентом Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года внесли предложения Северной столицы. Глава города уточнил, что в Петербурге "реализуются многие научно-образовательные, инновационные проекты, связанные с освоением арктической зоны, строятся ледоколы нового поколения, разрабатывается комплекс уникальных туристских маршрутов".

Комитет по делам Арктики, в свою очередь, продемонстрировал высокотехнологичные разработки по обеспечению жизни человека в арктическом климате.

В форуме принимают участие более тысячи делегатов из российских регионов и зарубежных стран.

Ранее мы писали, что Россия в 2027-2032 годах построит три ледокола проекта "Лидер".

Фото: ОСК