В Петербурге отменили международный форум "Арктика — территория диалога"

VI Международный арктический форум "Арктика — территория диалога", который должен был пройти в Петербурге с 11 по 13 апреля, отменили. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

В "Росконгрессе" уточнили, что обсуждения состоятся, но пройдут в рамках других мероприятий представительства России в Арктическом совете. Например, на саммитах, научно-практических конференциях и круглых столах.

Впервые международный форум прошел в 2010 году. В последний раз он проводился в 2019 году. В форуме участвовал президент Владимир Путин. В этом году деловая программа состояла из блоков "Экономическое развитие", "Наука и образование", "Развитие логистики в Арктике", "Бизнес-диалог", "Международное сотрудничество в Арктике", "Экология и климат в Арктике", "Комфортные условия для жизни в Арктике".

Фото: сайт Международного Арктического форума "Арктика — территория диалога"