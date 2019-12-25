В 2021 году в Петербурге проведут Международный арктический форум

Губернатор создал рабочую группу для его подготовки.

В 2021-м году в Петербурге пройдет Международный арктический форум "Арктика – территория диалога". Соответствующее постановление о создании рабочей группы по подготовке к проведению мероприятия подписал губернатор Александр Беглов.

Градончальник считает, что форум расширит возможности участия Петербурга в развитии Арктики. Сейчас сотрудничество города с арктическими регионами охватывает сферу промышленности, строительства, культуры, образования, науки и так далее.

Рабочая группа займется координацией деятельности и взаимодействием со всеми участниками форума, а также разработает специальный план мероприятий для его подготовки.

Впервые форум прошел в 2019-м году, в нем приняли участие более 3500 человек. Мероприятие посетили президент РФ Владимир Путин, президенты Финляндии, Исландии, премьер-министры Норвегии, Швеции и министры иностранных дел Дании и Норвегии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Якутия и Петербург подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития Арктики.

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