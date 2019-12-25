Якутия и Петербург подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития Арктики

На протяжении недели делегация из Петербурга находилась в Республике.

Комитет по делам Арктики Петербурга и Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) заключили Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На протяжении недели делегация из Северной столицы была в Якутии. Она состояла из представителей органов исполнительной власти, вузов и промышленных предприятий. В гостях делегация посетила научные и образовательные учреждения республики для обсуждения будущих совместных проектов.

И.о. председатель правительства Республики Саха Андрей Тарасенко отметил, что для региона важна поддержка Петербурга. Сотрудничество планируется в развитии Северного морского пути, строительстве глубоководных морских портов, расширении транспортной инфраструктуры и обновлении флота. По словам Тарасова, город на Неве обладает для этого научным, промышленным и кадровым потенциалом.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов в свою очередь отметил, что надеется, что "контакты перерастут в контракты".

На встрече представителей регионов было заключено еще одно соглашение — о сотрудничестве Комитета по делам Арктики и Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова.

Ранее мы писали, что Петербург готов стать транспортным хабом для перевозок по Северному морскому пути.

Фото: gov.spv.ru