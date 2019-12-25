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Петербург готов стать транспортным хабом для перевозок по Северному морскому пути
Сегодня, 15:56
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IRINA_CHALKINA

Петербург готов стать транспортным хабом для перевозок по Северному морскому пути

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Для этого уже воплощают в жизнь проект "Агрегатор грузооборота по Северному морскому пути".

В среду, 21 октября, стало известно о том, что Петербург может стать крупным транспортным узлом на Северном морском пути. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Соответствующий вопрос губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции. 

Градоначальник отметил, что с 2019 года Северная столица принимает атомный контейнеровоз "Севморпуть". В этом году в Петербург привезли более пяти тысяч тонн рыбы. Отмечается, что в 2021 году город ожидает до четырех таких рейсов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге максимальный объем госдолга могут увеличить до 70%.

Фото:pixabay

Теги: беглов, михаи мишустин, северный морской путь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Prostyakova Anya
Сегодня 17:04

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