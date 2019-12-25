Петербург готов стать транспортным хабом для перевозок по Северному морскому пути

В среду, 21 октября, стало известно о том, что Петербург может стать крупным транспортным узлом на Северном морском пути. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Соответствующий вопрос губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции.
Градоначальник отметил, что с 2019 года Северная столица принимает атомный контейнеровоз "Севморпуть". В этом году в Петербург привезли более пяти тысяч тонн рыбы. Отмечается, что в 2021 году город ожидает до четырех таких рейсов.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге максимальный объем госдолга могут увеличить до 70%.
Фото:pixabay
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