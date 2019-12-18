В Петербурге максимальный объем госдолга могут увеличить до 70%

Поправки в закон о бюджетном процессе в среду.

В среду, 21 октября, в ЗакСе Петербурга на очередном заседании губернатор внес поправку о повышении государственного долга.

Отмечается, что ко второму чтению было подготовлено восемь поправок. Так, предлагается увеличить объем госдолга. Он может возрасти до 70% от доходной части бюджета. Изменения решили внести из-за эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом. Госдолг Петербурга не должен превышать 50%.

Ранее мы писали, что на строительство продолжения "оранжевой" ветки метро выделили ещё 800 млн рублей.

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