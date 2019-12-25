На строительство продолжения "оранжевой" ветки метро выделили ещё 800 млн рублей

Документ подготовлен городских комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

Власти Петербурга хотят дополнительно выделить 800 млн рублей на строительство "оранжевой" ветки метрополитена от "Спасской" до "Горного института". Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу, документ опубликован на сайте Смольного.

На работы на этом участке готовы выделить в 2020 году в общей сложности 2,9 млрд рублей. При этом планируется урезать бюджет на замену эскалаторов на станции "Технологический институт" и строительство "коричневой" ветки метро. Средства также возьмут из перенесенных работ по объектам ввода метрополитена.

В сентябре в Петербурге официально перенесли на год окончание строительства двух станций метро.

Фото: Piter.TV