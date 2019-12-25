В Петербурге официально перенесли на год окончание строительства двух станций метро

Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В Петербурге официально перенесли сроки открытия станций метро "Театральная" и "Горный институт". Соответствующее допсоглашение заключила "Дирекция транспортного строительства" и ОАО "Метрострой", заметил "Петербургский дневник". Согласно документу, дата отодвигается на год.

Теперь новый срок завершения строительства станций ― 15 декабря 2023 года. Строительно-монтажные работы должны закончить к июлю 2023. Планировалось, что станции Лахтинско-Правобережной линии запустят в 2022 году, но коронавирус серьезно сказался на бюджете. Из-за пандемии метро потеряло 4,5 млрд рублей. В июне, несмотря на корректировку бюджета, в "Метрострое" надеялись, что работы удастся завершить в установленные ранее сроки.

Ранее "Метрострой" показал ход строительства "Театральной".

Фото: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро