Арктический салон открылся на территории Петропавловской крепости

В пятницу, 25 августа, в Петропавловской крепости стартовал Арктический салон. Мероприятие направлено на популяризацию полярного края и северных регионов в целом. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Мероприятие будет длиться 3 дня. Для собравшихся на Заячьем острове гостей подготовили программу, которая поможет познакомиться с особенностями арктической природы и традициями коренных народов региона. Также будет подчёркнута роль Северной столицы Петербурга как ключевого центра компетенций в вопросах освоения и развития Арктики.
Форум привлечёт внимание и самых юных участников. Для детей организован специальный "снежный бассейн", а также мастер-классы по возведению чума и другие развлечения.
Ранее мы сообщили о том, что предпринимателей Ленобласти приглашают поучаствовать в бизнес-форуме.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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