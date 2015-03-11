Арктический салон открылся на территории Петропавловской крепости

Для собравшихся на Заячьем острове гостей подготовили программу, которая поможет познакомиться с особенностями арктической природы и традициями коренных народов региона. Т

В пятницу, 25 августа, в Петропавловской крепости стартовал Арктический салон. Мероприятие направлено на популяризацию полярного края и северных регионов в целом. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мероприятие будет длиться 3 дня. Для собравшихся на Заячьем острове гостей подготовили программу, которая поможет познакомиться с особенностями арктической природы и традициями коренных народов региона. Также будет подчёркнута роль Северной столицы Петербурга как ключевого центра компетенций в вопросах освоения и развития Арктики.

Форум привлечёт внимание и самых юных участников. Для детей организован специальный "снежный бассейн", а также мастер-классы по возведению чума и другие развлечения.

Ранее мы сообщили о том, что предпринимателей Ленобласти приглашают поучаствовать в бизнес-форуме.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"