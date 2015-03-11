Предпринимателей Ленобласти приглашают поучаствовать в бизнес-форуме

Событие состоится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

6 сентября в Северной столице пройдёт ежегодный бизнес-форум, к участию в котором приглашаются предприниматели из Ленобласти. На этот раз мероприятие получит название "Мой бизнес – Энергия возможностей". Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

Событие состоится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В его рамках участники определят развитие малого и среднего бизнеса в двух регионах на в 2024-2030 г.г. Пленарное заседание традиционно пройдёт пройдет при участии губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Форум будет состоять более чем из 20-ти мероприятий. В том числе, его участники посетят дискуссионные сессии, круглые столы и тренинги. Регистрация доступна по ссылке.

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Фото: пресс-служба комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти