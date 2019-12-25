В Ленобласти подготовились к отопительному сезону на 85%

В Ленинградской области продолжают подготовку к отопительному сезону. Работы проведены уже в 4 районах региона.

В Ленинградской области успешно продолжается подготовка к отопительному сезону. По данным пресс-службы правительства региона, наиболее высокие показатели готовности к зиме продемонстрировали Киришский, Выборгский, Кингисеппский и Ломоносовский районы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В целом, общая готовность объектов теплоэнергетики составляет 85%, что свидетельствует о серьезной работе властей и местных органов самоуправления.

В частности, в котельной Новой Ладоге был заменен изношенный бак-аккумулятор на 400 кубометров, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период. Также был проведен ремонт теплотрассы длиной почти километр в Кузнечнинском поселении Приозерского района.

Ранее сообщалось, что Ленобласть переводит котельные на газ.

Фото: Piter.TV