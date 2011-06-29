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Ленобласть переводит котельные на газ
Сегодня, 16:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть переводит котельные на газ

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Также в регионе продолжается программа догазификации.

Ленинградская область продолжает переводить котельные на газ. "Компания "Газпром газораспределение Ленинградская область" провела работы в Лужском районе. На природном газе вместо угля теперь будут работать котельные в поселках Дзержинского, Межозерный и Почап. Сотрудники компании построили газопроводы и смонтировали газовое оборудование на объектах теплоснабжения, рассказали в региональной администрации.

В результате реализованных проектов на отопление природным газом в трех поселках переведены многоквартирные дома, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и два детских сада.

Также в регионе продолжается программа догазификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным. От жителей принято уже 26570 заявок.

В Петербурге котельные переведут на электричество и газ до конца года.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: газ, котельные
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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