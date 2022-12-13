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В Петербурге котельные переведут на электричество и газ до конца года
Сегодня, 13:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге котельные переведут на электричество и газ до конца года

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Такую задачу ранее поставил президент России Владимир Путин.

До конца этого года все котельные Петербурга переведут на газ и электричество. Такую задачу ранее поставил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

До конца года мы выполним задачу, поставленную президентом России – перевести на экологичные виды топлива все городские котельные.

Александр Беглов, губернатор

По словам главы Петербурга, в 2022 году Северная столица выполнила поручение по социальной газификации: более 1290 индивидуальных домов получили возможность подключения к центральному газоснабжению.

В среду, 24 мая, депутаты петербургского парламента приняли в первом чтении законопроект, направленный на расширение возможностей использования маткапитала в регионе. При окончательном принятии законопроекта средства можно будет использовать для проведения газификации жилья.

Фото: Piter.tv

Теги: газ, котельные, электричество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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