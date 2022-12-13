В Петербурге котельные переведут на электричество и газ до конца года

Такую задачу ранее поставил президент России Владимир Путин.

До конца этого года все котельные Петербурга переведут на газ и электричество. Такую задачу ранее поставил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

До конца года мы выполним задачу, поставленную президентом России – перевести на экологичные виды топлива все городские котельные. Александр Беглов, губернатор

По словам главы Петербурга, в 2022 году Северная столица выполнила поручение по социальной газификации: более 1290 индивидуальных домов получили возможность подключения к центральному газоснабжению.

В среду, 24 мая, депутаты петербургского парламента приняли в первом чтении законопроект, направленный на расширение возможностей использования маткапитала в регионе. При окончательном принятии законопроекта средства можно будет использовать для проведения газификации жилья.

Фото: Piter.tv