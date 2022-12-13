В Петербурге разрешили проводить газификацию за счёт маткапитала

Выплату можно направить на подведение "голубого топлива" от границ участка до самого жилища.

В среду, 24 марта, депутаты петербургского парламента приняли в первом чтении законопроект, направленный на расширение возможностей использования маткапитала в регионе. Теперь средства возможно использовать для проведения газификации жилья.

Авторами документа выступили депутаты Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков. В ходе презентации законопроекта Четырбок упомянул, что участок можно бесплатно подключить к магистральной службе в рамках федеральной программы, однако этого недостаточно, чтобы пользоваться газом. В связи с этим, материнский капитал разрешили тратить на подведение "голубого топлива" от границ участка до самого жилища.

Правом на получение регионального маткапитала обладают семьи с тремя и более детьми, зарегистрированные в Петербурге. Размер выплаты в этом случае составляет 194 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты не поддержали инициативу о переводе градостроительных слушаний в очный формат.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)