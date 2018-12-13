В Петербурге открылся сквер имени летчика Льва Мациевича

В зеленой зоне появился музей авиации под открытым небом.

В понедельник, 13 мая, в Приморском районе Петербурга прошло торжественное открытие сквера Льва Мациевича на Аэродромной улице. В зеленой зоне появилась обширная экспозиция и обновленные детские площадки.

В память об истории Комендантского аэродрома (именно с него совершались первые полеты по стране) в сквере открылся музей авиации под открытым небом. Здесь установили семь бюстов первых российских летчиков, изобретателей и конструкторов. Кроме того, была установлена стела в память об авиаторах Комендантского аэродрома, погибших в годы ВОВ и мирное время.

Обновленная детская площадка выполнена в авиационной тематике. Поэтому скучать не придется даже маленьким посетителям сквера.

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Фото: "Невские новости"