На Рубинштейна повесят мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу

Установка была согласована с Советом при Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

На улице Рубинштейна появится мемориальная доска Ленинградскому рок-клубы. Об этом активисты сообщают в социальных сетях.

Доска появится на доме №13, лит.А, в котором с 1981 по 1991 год работал рок-клуб. Установка была согласована с Советом при Комитете по культуре Санкт-Петербурга. Активистом пришлось потрудиться, чтобы доказать, что рок-клуб заслуживает увековечивания. Для этого были собраны афиши, устав заведения, газетные заметки, выдержки из книг.



Впереди нас ждет еще очень много интересного. Это не только создание интересного эскиза, его одобрение музыкантами, а также сбор средств на изготовление доски и ее последующая установка. Активисты

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ ВК