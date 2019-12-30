В Петербурге появился первый магазин торговой сети "Виктория"

До этого момента магазины работали только в Московском регионе и Калининградской области.

Группа компаний "Дикси", известная по сети продуктовых магазинов у дома в ряде городов России, открыла в Петербурге первый магазин сети "Виктория". Об этом 10 февраля сообщил "Коммерсант".

Ранее новая для Северной столицы продуктовая сеть процветала только в Московском регионе и в Калининградской области, из частной сети она превратилась в дочернюю для "Дикси" в 2012 году. По состоянию на прошлое лето группа компаний управляла 117 магазинами "Виктория".

Торговая точка "Виктории" заняла место одного из магазинов "Дикси" на Кавалергардской улице. По словам экспертов, в Петербурге в ближайшее время может открыться порядка 20 новых магазинов.

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