Петербуржцы встали на защиту блокадной булочной

Эта булочная работала на протяжении всей блокады Ленинграда, жители города могли здесь получить свои положенные 125 граммов хлеба.

На Каменноостровском проспекте, 29 закрылась блокадная булочная, сейчас владельцы распродают оборудование. На защиту пекарни встали петербуржцы. На сайте Change.org уже появилась соответствующая петиция.

Эта булочная работала на протяжении всей блокады Ленинграда, жители города могли здесь получить свои положенные 125 граммов хлеба. После войны здесь продолжили продавать хлебобулочные изделия и пирожные. В самом помещении располагалась экспозиция о блокаде и памятная табличка.

Жители района думают, что помещение могут сдать в аренду совсем не "по теме".

Василеостровский рынок открылся после реконструкции.

Фото: Change.org