Василеостровский рынок открылся после реконструкции

В пространстве теперь объединены продуктовая и ресторанная зоны.

В минувшее воскресенье, 27 октября, открылась вся территория обновленного Василеостровского рынка. После реконструкции, которая устранила стену между продуктовой и ресторанной зонами, на рынке появился новый продуктовый отдел и центральная площадь вдобавок к открывшемуся не так давно фуд-холлу.

Продуктовая часть представлена торговыми рядами, где торгуют фермерскими продуктами, фруктами, орехами, кошерной едой. Во дворе рынка готовят армянские мясные лакомства, в главной части пространства работают 35 резидентов, среди которых кофейни, пекарня, цветочная лавка и кафе.

Рынок и площадь принимают гостей с 9 утра до 9 вечера, в фуд-холл можно прийти с 12.00 до 23.00.

Ранее в Приморском районе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи.

Фото: Василеостровский рынок / ВКонтакте