В Приморском районе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

Он стал третьим по счету в городе.

На базе СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника №1 Приморского района" открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского района.

Онкологическое отделение на площади свыше 400 квадратных метров. Учреждение оказывает медицинскую помощь при онкозаболеваниях, паллиативную медицинскую помощь. В отделении работают 244 специалиста-онколога различной специализации.

В учреждении есть приборы УЗИ с возможностью проведения пункционных биопсий, рентген и маммограф, кабинеты эндоскопии, лаборатории. Попасть на прием к врачам-онкологам может любой житель района – как по направлению от врача, так и по самозаписи.

С 1 октября в Петербурге начал работать первый центр амбулаторной онкологической помощи.

Фото: gov.spb.ru