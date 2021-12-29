В Петербурге открылся первый частный коронавирусный госпиталь для беременных

Медицинский центр перепрофилировали на время пандемии.

В Петербурге открылся первый частный госпиталь, который будет лечить больных коронавирусом. Он появился на территории исторического района Лахта и носит название "MD Лахта".

В стационар будут принимать пациентов с признаками ОРВИ и температурой неуточненного диагноза, а также пациентов с диагностированным COVID-19. В общей сложности развернуты около 100 коек. Оказывать помощь будут беременным женщинам и малышам. После пандемии медучреждение будет оказывать помощь в области акушерства, гинекологии и репродуктологии. В новой клинике можно будет лечиться не только на платной основе, но и по полису ОМС в рамках квот, выделенных Министерством здравоохранения РФ.

Также медучреждение обследует пациентов. В нем можно сдать тест на COVID-19, в том числе экспресс, сделать КТ.

Отмечается, что врачи и медицинский персонал госпиталя прошли обучение по протоколам лечения коронавирусной инфекции и имеют подтверждающие документы.

Общий объём инвестиций в проект составил 2 млрд рублей.

На данный момент в Петербурге свободны 45% коронавирусных коек. Власти ожидают роста заболеваемости в связи с распространением штамма "омикрон".

Фото: администрация Петербурга