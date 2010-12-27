В Петербурге открылся новый участок Усть-Ижорского шоссе

Он серьезно разгрузит движение на юге Петербурга.

В Петербурге в тестовом режиме открыли новый участок Усть-Ижорского шоссе. Об этом в четверг, 27-го июня, сообщила пресс-служба Администрации Петербурга.

Шоссе разгрузит пробки из выезда с Металлостроя, Усть-Ижоры, Петро-Славянки, Понтонного и Саперного на Софийскую улицу. Также участок облегчит движение по Петрозаводскому шоссе и Советскому проспекту. До производственных предприятий "Ижорский трубный завод", "Северсталь" и "Силовые машины" можно будет добраться быстрее. .

Также сейчас ведется проектирование линии скоростного трамвая от новой станции метро "Южная" Фрунзенского радиуса до Колпино. Строительство начнется в следующем году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамвайную линию из Петербурга в Кудрово построят за счет бюджетных средств.

Фото: gov.spb