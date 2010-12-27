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Трамвайную линию из Петербурга в Кудрово построят за счет бюджетных средств
Сегодня, 19:36
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IRINA_CHALKINA

Трамвайную линию из Петербурга в Кудрово построят за счет бюджетных средств

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Ранее на строительство планировали привлечь частных инвесторов.

В четверг, 27 июня, стало известно, что трамвайную линию в Кудрово построят за счет налогоплательщиков. Об этом сообщают в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Ранее на строительство планировали привлечь частных инвесторов. Однако на заседании наблюдательного совета дирекции парламентарии решили обойтись привлечением средств налогоплательщиков. 

Причина такого решения связана с капитальными затратами на его реализацию: строительство трамвайной линии на основе госзаказа с использованием городской инфраструктуры уменьшает стоимость реализации проекта более чем на 3 млрд рублей

сказано в сообщении

Напомним, что строительство трамвайной линии должно завершиться к 2023 году. 

Ранее мы сообщали о том, что на улицах Петербурга появятся "театральные" трамваи и автобусы

Фото:pixabay

 

 

Теги: новости спб, общество, трамвайная линия спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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