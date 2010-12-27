Трамвайную линию из Петербурга в Кудрово построят за счет бюджетных средств

Ранее на строительство планировали привлечь частных инвесторов.

В четверг, 27 июня, стало известно, что трамвайную линию в Кудрово построят за счет налогоплательщиков. Об этом сообщают в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее на строительство планировали привлечь частных инвесторов. Однако на заседании наблюдательного совета дирекции парламентарии решили обойтись привлечением средств налогоплательщиков.

Причина такого решения связана с капитальными затратами на его реализацию: строительство трамвайной линии на основе госзаказа с использованием городской инфраструктуры уменьшает стоимость реализации проекта более чем на 3 млрд рублей сказано в сообщении

Напомним, что строительство трамвайной линии должно завершиться к 2023 году.

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