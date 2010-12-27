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На улицах Петербурга появятся "театральные" трамваи и автобусы
Сегодня, 18:39
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IRINA_CHALKINA

На улицах Петербурга появятся "театральные" трамваи и автобусы

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Новшество приурочено к Театральной олимпиаде.

В четверг, 27 июня, стало известно, что в Петербурге пустят "театральные" трамваи и автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Новшество приурочено к Театральной олимпиаде. Таким образом власти города хотят обратить внимание горожан на мероприятие. Отметим, что во время  Театральной олимпиады будут проходить гастроли лучших зарубежных и национальных театров.

Известно, что соответствующий транспорт будет украшен символикой мероприятия, которую выполнят в мятно-красном цвете. Украшенные автобусы будут курсировать по  маршруту №10. "Театральными" станут автобусы № 5,8, 11, 12.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продают фургон с портретом Фриды Кало.

Фото:pixabay
 

 

Теги: новости спб, общество, театральная олимпиада
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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