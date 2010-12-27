В Петербурге продают фургон с портретом Фриды Кало

Петербуржец предлагает грузовик за 310 тысяч рублей.

Житель Петербурга выставил на продажу легковой фургон Iveco Daily 1997 года выпуска. Со всех сторон кузов транспортного средства разрисован картинами известной мексиканской художницы Фриды Кало. Объявление появилось на популярном сайте "Юла".

Хозяин грузовика рассказал, что идея украсить авто картинами художницы возникла у него несколько месяцев назад. На дверях фургона можно увидеть аэрографию известной картины Фриды Кало "Две Фриды". На боковых сторонах кузова красуются произведения "Автопортрет с попугаями" и "Корни".

За фургон с картинами Фриды Кало петербуржец просит 310 тысяч рублей. Владелец отмечает, что машина не требует вложений и полностью готова к эксплуатации.

Ранее мы писали, что мексиканские ученые нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало.

Фото: Piter.TV