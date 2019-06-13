Мексиканские ученые нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало

Предполагается, что Кало записала в 1953 или 1954 году пилотный выпуск радиопрограммы.

В четверг, 13 июня, стало известно о том, что в Мексике нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Запись обнаружили сотрудники Национальной библиотеки. Они предполагают, что художница записала в 1953 или 1954 году пилотный выпуск радиопрограммы El Bachiller. Фрида Кало посвятила его своего мужу Диего Ривере.

В данный момент специалисты устанавливают подлинность находки. Если будет доказана идентичность голоса Кало, то это будет единственной записью голоса художницы.

Фрида Кало - мексиканская художница, наиболее известная автопортретами. Мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки оказали заметное влияние на её творчество.

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Видео:Piter.TV