В Петербурге открылся новый цех производителя полимерных труб "РОСТерм"

В этом году выделили 40 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий.

Новый цех "РОСТерм Северо-Запад" открылся в Петербурге. Об этом 22 ноября рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Компания одна из крупных игроков на рынке инженерного обеспечения и один из главных производителей полимерных труб в СЗФО. В этом году выделили 40 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий. За время работы компания произвела 150 млн метров трубу.

Ранее через несколько недель Toyota уволит сотрудников завода в Петербурге. На сегодняшний день в простое находятся порядка 1,9 тысячи сотрудников предприятия.

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