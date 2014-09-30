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В Петербурге открылся новый цех производителя полимерных труб "РОСТерм"
Сегодня, 18:53
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В Петербурге открылся новый цех производителя полимерных труб "РОСТерм"

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В этом году выделили 40 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий.

Новый цех "РОСТерм Северо-Запад" открылся в Петербурге. Об этом 22 ноября рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем телеграм-канале. 

Компания одна из крупных игроков на рынке инженерного обеспечения и один из главных производителей полимерных труб в СЗФО. В этом году выделили 40 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий. За время работы компания произвела 150 млн метров трубу. 

Ранее через несколько недель Toyota уволит сотрудников завода в Петербурге. На сегодняшний день в простое находятся порядка 1,9 тысячи сотрудников предприятия.  

Фото: pxhere
 

Теги: полимеры, ростерм, трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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