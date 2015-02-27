Через несколько недель Toyota уволит сотрудников завода в Петербурге

На сегодняшний день в простое находятся порядка 1,9 тысячи сотрудников предприятия.

Через несколько недель на петербургском заводе Toyota завершится процесс увольнения сотрудников. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказали в пресс-службе компании.

Увольнять сотрудников по соглашению сторон начали 14 ноября. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщении компании, сотрудникам предложили "компенсационную выплату от 12 окладов, дополнительно размер выплаты мог быть увеличен в зависимости от стажа работы в компании. Процесс увольнения продлится несколько недель".

На сегодняшний день в простое находятся порядка 1,9 тысячи сотрудников предприятия. О решении закрыть завод в Петербурге Toyota объявила в сентябре. На предприятии собирали модели RAV4 и Camry, мощность составляет 100 тысяч автомобилей в год.

Ранее ФГУП "НАМИ" не планирует покупать петербургский завод Toyota. По словам Манутрова, в кулуарах форума "Всемирный день качества" таких обсуждений нет.

Фото: Piter.tv

