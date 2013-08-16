В Петербурге открылся класс Роспотребнадзора

В Петербурге впервые в истории России открыт профильный класс, связанный с Роспотребнадзором. Этот класс начнет свою деятельность на базе одного из лицеев в Центральном районе города.

Профильный класс Роспотребнадзора в Петербурге принял на обучение 33 учеников. Специальная образовательная программа, разработанная для выпускников 9 классов, предоставляет им возможность углубленно изучать различные аспекты деятельности Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Петербурге.

Ученики этого класса ожидают уникальные двухлетние обучающие программы. Все студенты, принятые в этот профильный класс, прошли конкурсный отбор, демонстрируя свои знания в областях химии, биологии и русского языка.

Этот класс станет местом обучения для подростков, мечтающих стать специалистами в области профилактической медицины. В рамках обучения им предстоит погрузиться в детали работы санитарного врача, изучить основы защиты прав потребителей, освоить финансовую грамотность и узнать все аспекты функционирования Роспотребнадзора.

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Фото: Piter.TV