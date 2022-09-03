Петербургским родителям рассказали, как наладит режим сна у школьников

Переход от позднего засыпания к раннему должен быть плавным.

В преддверии нового учебного года многие родители задумываются над тем, как перестроить ребёнка на привычный режим сна, который зачастую сбивается во время летних каникул. Советы мамам и папам дала сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве подчеркнули, что сон является важной частью здорового образа жизни. От продолжительности отдыха зависит не только физическое, но эмоциональное благополучие ребёнка. Тем не менее, в вопросе восстановления режима необходим плавный переход, так как сдвинуть время засыпания школьника с полуночи до 9 вечера за пару дней не получится. Если каждый день укладывать ребёнка спать чуть раньше, справиться с задачей можно всего за неделю.

При этом не стоит забывать, что детям нужно больше часов сна, чем взрослым: от 8 до 11 часов в сутки. Кроме того, перед началом учебного года лучше ограничить время просмотра телевизора и использования гаджетов, а также исключить из рациона ребёнка кофеин.

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