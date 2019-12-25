  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге открыли кабинет для диагностики заболеваний слизистой рта
Сегодня, 16:45
83
himif

В Петербурге открыли кабинет для диагностики заболеваний слизистой рта

0 0

В кабинете проконсультируют тех пациентов, у кого выявили предопухолевые заболевания.

В стоматологической поликлинике №22 в Петербурге открылся кабинет спецдиагностики заболеваний слизистой полости рта. Как рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, кабинет создали в соответствии с региональной программой "Борьба с онкологическими заболеваниями", рассчитанной на 2019-2024 годы.

В кабинет на консультацию пациентов направят врачи-стоматологи, если человек получил положительный результат исследования методом люминесцентной стоматоскопии. Этот метод позволяет выявить у пациента предопухолевые заболевания, а также начальную стадию злокачественных новообразований. В самом кабинете диагностики горожанам поставят предварительный диагноз, возьмут биоматериал для направления его на гистологическое исследование.

Ранее мы сообщали, что петербургскому фонду ОМС выделили еще 1,7 млрд рублей.

Фото: pixabay

Теги: диагностика, медицина, онкология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Prostyakova Anya
Сегодня 17:01

СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/xzex

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии