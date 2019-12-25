В Петербурге открыли кабинет для диагностики заболеваний слизистой рта

В кабинете проконсультируют тех пациентов, у кого выявили предопухолевые заболевания.

В стоматологической поликлинике №22 в Петербурге открылся кабинет спецдиагностики заболеваний слизистой полости рта. Как рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, кабинет создали в соответствии с региональной программой "Борьба с онкологическими заболеваниями", рассчитанной на 2019-2024 годы.

В кабинет на консультацию пациентов направят врачи-стоматологи, если человек получил положительный результат исследования методом люминесцентной стоматоскопии. Этот метод позволяет выявить у пациента предопухолевые заболевания, а также начальную стадию злокачественных новообразований. В самом кабинете диагностики горожанам поставят предварительный диагноз, возьмут биоматериал для направления его на гистологическое исследование.

Ранее мы сообщали, что петербургскому фонду ОМС выделили еще 1,7 млрд рублей.

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