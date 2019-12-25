Петербургскому фонду ОМС выделили еще 1,7 млрд рублей

Средства пойдут на лечение и зарплаты медикам.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что петербургский фонд ОМС получил дополнительное финансирование в текущем году. Деньги пойдут на стимулирующие выплаты и дополнительное образование медицинских работников. Об этом сообщил "Доктор Питер" со ссылкой на главу Терфонда ОМС.

Кроме того, выплаты пойдут на софинансирование приема на работу медицинского персонала в первичное звено здравоохранения.

По данным на 1 сентября текущего года, средняя зарплата врачей составляет 121,9 тысячи рублей. Средний медицинский персонал получает 73,6 тысячи рублей, а младший – 63,2 тысячи рублей. Те врачи, которые работают с коронавирусными пациентами, получают больше.

Ранее мы писали, что работающим с коронавирусными больными врачам продлевают выплаты.

Фото: Piter.TV