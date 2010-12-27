  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге открылся Международный фестиваль балета "Мариинский"
Сегодня, 12:01
88
lesjasap

В Петербурге открылся Международный фестиваль балета "Мариинский"

0 0

В Северную столицу привезли канонические балеты и мировые премьеры.

Санкт-Петербург в течение месяца будет принимать международный фестиваль балета "Мариинский". Мероприятие стартовало 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба организаторов события.

Премьерным показом стал танец хореографа Твайлы Тарп Push comes to shove. Балет был создан в 1976 году специально для того, чтобы основную партию исполнил Михаил Барышников. В современной Северной столице в постановке станцуют звезды Мариинского театра.

В рамках фестиваля город на неве увидит мировую премьеру балета Мелани Хамрик, артистки Американского театра балета. Танец поставлен под музыку Мика Джаггера. Ранее Piter.tv писал о том, что названа дата премьеры балета на музыку The Rolling Stones в Мариинском театре.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: балет, мариинский театр, мик джаггер, фестиваль балета мариинский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура,

Оставить комментарий