В Петербурге открылся Международный фестиваль балета "Мариинский"

В Северную столицу привезли канонические балеты и мировые премьеры.

Санкт-Петербург в течение месяца будет принимать международный фестиваль балета "Мариинский". Мероприятие стартовало 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба организаторов события.

Премьерным показом стал танец хореографа Твайлы Тарп Push comes to shove. Балет был создан в 1976 году специально для того, чтобы основную партию исполнил Михаил Барышников. В современной Северной столице в постановке станцуют звезды Мариинского театра.

В рамках фестиваля город на неве увидит мировую премьеру балета Мелани Хамрик, артистки Американского театра балета. Танец поставлен под музыку Мика Джаггера. Ранее Piter.tv писал о том, что названа дата премьеры балета на музыку The Rolling Stones в Мариинском театре.

Фото: Piter.tv