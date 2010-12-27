В Петербурге открылся Международный фестиваль балета "Мариинский"

Санкт-Петербург в течение месяца будет принимать международный фестиваль балета "Мариинский". Мероприятие стартовало 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба организаторов события.
Премьерным показом стал танец хореографа Твайлы Тарп Push comes to shove. Балет был создан в 1976 году специально для того, чтобы основную партию исполнил Михаил Барышников. В современной Северной столице в постановке станцуют звезды Мариинского театра.
В рамках фестиваля город на неве увидит мировую премьеру балета Мелани Хамрик, артистки Американского театра балета. Танец поставлен под музыку Мика Джаггера. Ранее Piter.tv писал о том, что названа дата премьеры балета на музыку The Rolling Stones в Мариинском театре.
Фото: Piter.tv
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