Названа дата премьеры балета на музыку The Rolling Stones в Мариинском театре. Об этом сообщается на сайте театра.

Так, премьера постановки Porte Rouge состоится 26 марта в рамках вечера "Творческая мастерская молодых хореографов" (XVIII Международного фестиваля балета "Мариинский").

Мик Джаггер создаст балет вместе со своей девушкой Мелани Хамрик, которая является балериной American Ballet Theatre.

Стоит отметить, что она исполнит в постановке главную партию.

Музыкант заявил, что в балете прозвучат такие хиты, как You Can"t Always Get What You Want, Paint It Black и She"s a Rainbow.

