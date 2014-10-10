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Продолжение "Джея и Молчаливого Боба" выйдет осенью 2019 года
Сегодня, 18:51
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Rybka123

Продолжение "Джея и Молчаливого Боба" выйдет осенью 2019 года

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Работа над новой картиной займет у него 21 день.

Сиквел фильма "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" выйдет осенью 2019 года. Об этом в интервью 102.5 The Bone сообщил режиссер Кевин Смит.

По словам кинодела, работа над новой картиной займет у него 21 день. Ровно столько же времени у него ушло на производство своей дебютной картины "Клерки", где появились герои Смита и Мьюза. Бюджет сиквела также будет выше, чем затраты на первую ленту.

По сюжету сиквела "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" главные герои вновь отправятся в Голливуд, чтобы остановить съемки очередного фильма про Пыхаря и Хроника.

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Фото: скриншот

Теги: джей и молчаливый боб, кевин смит, клерки
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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