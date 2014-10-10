Кевин Смит показал постер комедии "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка"

Картинка полностью выполнена от руки и отсылает к классическим постерам 1970-х и 1980-х,

Режиссер Кевин Смит опубликовал первый постер своей предстоящей комедии "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка". Фильм является прямы продолжением его фильма "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар", который вышел в 2001 году.

Смит написал, что очень город представить "первый из двух постеров" своей новой ленты. Он отметил, что картинка полностью выполнена от руки и отсылает к классическим постерам 1970-х и 1980-х, которые режиссер видел в детстве. Смит также отметил, что работа отдает дань уважения ленте Тарантино "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях.

Сюжет фильма "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка" вновь развернется вокруг двух непутевых друзей, которые впервые появились в фильме "Клерки". История продолжит сюжет предыдущей ленты, где герои пытались остановить съемки биографического фильма "Пыхарь и Хроник". В новой части они вновь отправятся в Голливуд, чтобы предотвратить перезапуск ленты про себя. Компанию им составит новообретенная дочка Джея. Помимо Джейсона Мьюза и Кевина Смита, в картине появятся Мэтт Дэймон ("Марсианин", "Идентификация Борна"), , Бен Аффлек ("Лига Справедливости", "Операция Арго"), Крис Хемсворт ("Мстители", "Тор"), Шеннон Элизабет и другие звезды.

В широкий прокат картина выйдет 15 октября 2019.

Ранее мы писали об исследовании зарубежных журналистов, которые смогли выявить самый провальный фильм в истории кино. Им оказался дорогостоящий проект студии Disney.

Фото: Кевин Смит

Видео: YouTube/ JoBlo Movie Trailers