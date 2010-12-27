Назван самый провальный фильм в истории кино

Лидером антирейтинга стала картина студии Disney.

Журналисты The Hollywood Reporter провели исследование и выявили три самых провальных фильма в истории. При подсчете они учитывали деньги, потраченные на производство и продвижение картины к сборам ленты в прокате.

На третьем месте оказался приключенческий боевик "Остров Головорезов" с Джина Дэвис и Мэттью Модайн, вышедший в 1995 году. На производство фильма Carolco Pictures потратили почти 100 миллионов долларов, а сам фильм смог заработать лишь 15,7 миллионов. С учетом инфляции кинокомпания Carolco Pictures потеряла 118 миллионов долларов, что в дальнейшем повлияло на ее закрытие.

Вторая строчка досталась приключенческой картине Майкл Чимино "Врата рая", снятой в 1980 году. Производство фильма обошлось авторам в 44 миллиона долларов (171 миллион долларов сегодня). В прокате лента собрала только 3,5 миллиона долларов из-за чего студия United Artists потеряла 128 миллионов долларов в сегодняшнем эквиваленте.

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году. Общий бюджет картины и затраты на маркетинг в сумме составили чуть более 360 миллионов. В прокате лента провалилась и принесла создателям только 284 миллиона долларов. Таким образом только на производстве "Джона Картера" Disney потеряла 136,6 миллионов долларов с учётом инфляции.

Ранее мы публиковали слова режиссера "Джокера" Тодда Филлипса, который заявил, что его злодей никогда не пересечется с новым Бэтменом в исполнении Роберта Паттинсона.

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